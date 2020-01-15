Михайленко прокоментував зимові трансфери СК Дніпро-1, чутки про Луніна і близьке підписання легіонера

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився думками щодо роботи клубу під час зимового трансферного вікна.

"Так, тут гріх жалітися, адже клуб провів велику роботу на трансферному ринку. Футболісти, яких ми підписали, і які, можливо, ще підпишуть з нами контракти – це досить якісне підсилення. Усі вони перевірені українським чемпіонатом, гравці досвідчені, деякі з них колись виступали за дніпрян, тому ми дуже задоволені виконаною роботою.

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Інформація про інтерес до Луніна? Нового голкіпера на цю частину сезону ми не шукаємо. Грою воротаря ми задоволені, хоча були матчі, де траплялись помилки, але, мені здається, що Валерій Юрчук рівно провів цю частину сезону. Щодо Лукаса Тейлора – переговори по цьому гравцю вже на стадії завершення", – розповів Михайленко у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Дніпряни стали одним з найактивніших серед українських клубів на трансферному ринку. Взимку до команди вже приєдналися захисники Сваток, Адамюк та Цуріков, а також форвард Хобленко.

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