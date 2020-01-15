Михайленко прокомментировал зимние трансферы СК Днепр-1, слухи о Лунине и близкое подписание легионера

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился мыслями о работе клуба во время зимнего трансферного окна.

"Да, тут грех жаловаться, ведь клуб провел большую работу на трансферном рынке. Футболисты, которых мы подписали, и которые, возможно, еще подпишут с нами контракты – это достаточно качественное усиление. Все они проверены украинским чемпионатом, игроки опытные, некоторые из них когда-то выступали за днепрян, поэтому мы очень довольны проделанной работой.

СК Днепр-1 вышел из отпуска – два новичка присоединились к другим игрокам клуба

Информация об интересе к Лунину? Нового голкипера на эту часть сезона мы не ищем. Игрой вратаря мы довольны, хотя были матчи, где случались ошибки, но, мне кажется, что Валерий Юрчук ровно провел эту часть сезона. Относительно Лукаса Тейлора – переговоры по этому игроку уже на стадии завершения", – рассказал Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Днепряне стали одними из самых активных среди украинских клубов на трансферном рынке. Зимой к команде уже присоединились защитники Сваток, Адамюк и Цуриков, а также форвард Хобленко.

"Те, що з ним витворяють, неможливо описати": Мбаппе і голкіпер-сепаратист у реакції іспанських фанів на трансфер Луніна