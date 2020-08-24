"Мы знаем, как Луческу работает": Пятов не ждет никаких сюрпризов от Динамо в битве за Суперкубок

"Победа в чемпионате добавила уверенности после Лиги Европы. Радует, что все здоровы. Матч покажет, как мы готовились.

Динамо начало подготовку к матчу Суперкубка против Шахтера – команда Луческу разделилась на две группы

Знаем, как мистер Луческу работает, я лично знаком с его построением игры. Уже заметны определенные наработки. Наш тренерский штаб хорошо их разобрал. Главное – воплотить все на поле. Если будем демонстрировать свою игру и не дадим сопернику разбежаться, то все будет хорошо", – заявил Пятов в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, матч за Суперкубок Украины-2020 состоится завтра, 25 августа. В прошлом году трофей также разыгрывали Шахтер и Динамо, и тогда киевляне победили со счетом 2: 1.

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