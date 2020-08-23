Динамо розпочало підготовку до матчу Суперкубка проти Шахтаря – команда Луческу поділилася на дві групи

Наступного дня (22 серпня) після перемоги над Олімпіком (4:1) підопічні Мірчі Луческу зібралися на заміській базі в Конча-Заспі, інформує офіційний сайт клубу.

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В перший день підготовки команда поділилася на дві групи. У тих гравців, які отримали більше ігрового часу в поєдинку з Олімпіком, було відновлення, а інші провели повноцінне тренувальне заняття. Сьогодні і завтра Динамо готуватиметься у звичному режимі.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України-2020 відбудеться у вівторок, 25 серпня. Минулого року трофей також розігрували Шахтар та Динамо, і тоді кияни перемогли з рахунком 2:1.

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