"Чим відрізнялись плани на першу та другу гру з Фенербахче? В принципі, нічим, тому що в першому матчі основною задачею було зіграти на нуль у захисті, і в другому матчі – так само головне було не пропустити гол. Ми знали, що свій момент у нас буде, і постараємося його реалізувати.

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Готувалися до перших 15-20 хвилин, щоб психологічно втриматись, тому що вболівальники женуть команду, у неї велика підтримка. Можна сказати, що нам десь пощастило, не все нам вдалося у ці перші 20 хвилин, але, напевно, ми більше заслужили перемогти.

Як вилучення вплинуло на гру? Повністю її змінило. Будь-якій команді важко грати у меншості. Важливість перемоги для Динамо, України та вітчизняного спорту? У першу чергу, вона важлива для України, для наших уболівальників, для нашого народу, людей, які захищають Україну", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Буяльський став одним із героїв зустрічі, забивши один із голів та заробивши вилучення для суперника. В підсумку, Динамо перемогло 2:1 та вийшло до наступного раунду кваліфікації.

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