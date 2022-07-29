"Чем отличались планы на первую и вторую игру с Фенербахче? В принципе, нечем, потому что в первом матче основной задачей было сыграть на ноль в защите, и во втором матче – так же главное было не пропустить гол. Мы знали, что свой момент у нас будет и постараемся его реализовать.

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Готовились к первым 15-20 минутам, чтобы психологически удержаться, потому что болельщики гонят команду, у нее большая поддержка. Можно сказать, что нам где-то повезло, не все нам удалось за эти первые 20 минут, но, наверное, мы больше заслужили победить.

Как удаление повлияло на игру? Полностью ее изменило. Любой команде тяжело играть в меньшинстве. Важность победы для Динамо, Украины и отечественного спорта? В первую очередь, она важна для Украины, для наших болельщиков, для нашего народа, людей, защищающих Украину", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, Буяльский стал одним из героев встречи, забив один из голов и заработав удаление для соперника. В итоге Динамо победило 2:1 и вышло в следующий раунд квалификации.

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