"У матчі проти київського Динамо, зіграному на нашому полі у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, після голу суперника, було чути кричалки з частини трибун. Ми робимо цю заяву проти дискурсу, який жодним чином не відображає позицію нашого клубу.

"Ганьба вам": Кравець після 4 років у Туреччині шокований скандальним вчинком фанів Фенербахче під час матчу Динамо

Ми завжди дбаємо про підвищення поінформованості щодо соціальних та гуманітарних проблем як у нашій країні, так і у світі. Ми розглядаємо це як відповідальність. Наш клуб першим відреагував на події 24 лютого 2022 року, що послужили початком воєнного процесу. Ми хотіли б ще раз підкреслити наше повідомлення, яке ми передали всіма нашими офіційними каналами: "Війна – це не хоробрість, це боягузтво! Ні війні".

Крім того, одним із найяскравіших прикладів цього є товариський матч, який ми зіграли з Шахтарем на своєму полі у квітні, щоб привернути увагу до миру в Україні та зробити свій матеріальний та моральний внесок. Ми приймали донецьку команду у нашій країні протягом декількох днів.

Наша позиція щодо цього питання і наше ставлення з першого дня процесу відомі громадськості. На 58-й хвилині вчорашнього матчу демонстративні рухи деяких гравців команди суперника, особливо запасних воротарів (мова про Дениса Бойка, який активно реагував на події на полі, – прим.), які раніше грали в нашій країні, викликали хвилювання деяких трибун і реакцію, яка тривала всього 20 секунд у 120-хвилинному матчі.

Якою б не була причина, Фенербахче не приймає реакції, яка виникла з деяких наших трибун. Було б нечесним підходом приписувати цей дискурс, який ніколи не відображає позицію та цінності нашого клубу, всім нашим уболівальникам і покладати відповідальність на наш клуб. У зв'язку з цим ми ще раз нагадуємо громадськості про нашу позицію, згідно з якою спорт і політика завжди повинні бути відокремлені один від одного", – йдеться у заяві на офіційному сайті Фенербахче.

Нагадаємо, після гола Буяльського фанати турецького клубу почали наспівувати кричалки на честь Владіміра Путіна, війська якого продовжують вбивати українців. Мірча Луческу на знак протесту проігнорував післяматчеву прес-конференцію, а Динамо поскаржилось делегатам УЄФА.

"Кричати таке з трибун – це не просто блюзнірство": Михалик про фанатів Фенербахче, дзвінок Бущану та майбутнє Динамо