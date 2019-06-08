"Ми йдемо до своєї мети", – Шовковський відреагував на розгромну перемогу збірної України над Сербією

Колишній голкіпер збірної України і київського Динамо, нині один з тренерів національної команди Олександр Шовковський поділився емоціями після кваліфікаційного матчу Євро-2020 Україна – Сербія (5: 0).

"Україна – Сербія – 5:0. Ми йдемо до своєї мети!!! Важлива перемога над одним із конкурентів.

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Але найважливіша гра у нас, як завжди, попереду! Всіх з Перемогою!" – написав Шовковський на своїй сторінці в мережі Facebook.

Нагадаємо, збірна України розгромила Сербію з рахунком 5:0 та лідирує у групі B, набравши 7 очок після 3-х турів. У наступному матчі "синьо-жовті" приймуть Люксембург – поєдинок відбудеться також на Арені Львів 10 червня.

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