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"Ми йдемо до своєї мети", – Шовковський відреагував на розгромну перемогу збірної України над Сербією

17:09 359 Читать на русском
"Ми йдемо до своєї мети", – Шовковський відреагував на розгромну перемогу збірної України над Сербією
Андрій Шевченко та Олександр Шовковський / соцмережі

Колишній голкіпер збірної України і київського Динамо, нині один з тренерів національної команди Олександр Шовковський поділився емоціями після кваліфікаційного матчу Євро-2020 Україна – Сербія (5: 0).

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Україна – Сербія – 5:0. Ми йдемо до своєї мети!!! Важлива перемога над одним із конкурентів.

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Але найважливіша гра у нас, як завжди, попереду! Всіх з Перемогою!" – написав Шовковський на своїй сторінці в мережі Facebook.

Нагадаємо, збірна України розгромила Сербію з рахунком 5:0 та лідирує у групі B, набравши 7 очок після 3-х турів. У наступному матчі "синьо-жовті" приймуть Люксембург – поєдинок відбудеться також на Арені Львів 10 червня.

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Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Олександр Шовковський Олександр Шовковський Україна - Сербія
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