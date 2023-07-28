"Дуже потужний суперник, який добре грає з м’ячем. В першому таймі ми терпіли. А потім, як у нас часто буває: пропускаємо, дістаємо шашки і пішли гасати. Як козаки. Це була та Ворскла, яка на характері може виривати такі ігри. Ми розуміємо, що це тільки перший тайм. Другий буде у Грузії. Перемога – це перемога, але ще нічого не вирішено.

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Не хотілося йти з поля з порожніми руками, тому більше ризикували, більше грали вперед. Заміни були зроблені для створення навантаження попереду. Все вийшло, ми задоволені. Але це тільки перший крок. Будемо терпіти і старатися, щоб пройти далі. Це лише перший офіційний матч сезону, але я задоволений фізичним станом команди: ми не почали падати, а пішли вгору.

З Ворскли пішли гравці, які грали вперед: Сефері, Олійник, Кравець. Але прийшли нові люди, зокрема центральний захисник Сантана. Він буквально три дні з нами тренується. Але я ніколи на це не дивлюся, а вірю в хлопців, які в нас є. Ми будемо намагатися пройти далі. Кожна гра для нас – виклик. Ми граємо так, як ми можемо. Моя команда грає дисципліновано, тут немає хаосу, що кожен робить, що хоче. Проти будь-якого суперника ми вивчаємо його сильні сторони, намагаємося добре грати у відборі. Внаслідок індивідуальної майстерності, яку мають Філіпе, Кане, Степанюк, в будь-якому матчі у нас є моменти", – наводить слова Скрипника клубна прес-служба Ворскли.

Нагадаємо, матч-відповідь між Ділою та Ворсклою у Грузії відбудеться в четвер, 3 липня.

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