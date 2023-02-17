"Це була цікава гра, було кілька моментів, якими ми можемо насолоджуватись. Ми дозволили забити їм два м'ячі надто легко, але у другому таймі все було набагато краще. Тепер у нас є гра вдома, ми хочемо цим скористатись. Ми будемо вдосконалюватися в деяких аспектах, і я вірю, що ми зможемо це зробити", – сказав Екамбі.

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"Ми розчаровані результатом. Але є кілька позитивних моментів, які ми отримали у грі. Проявили командний дух, доклали всіх зусиль у другому таймі й були винагороджені принаймні одним голом. Після першого матчу немає явного фаворита, але я вірю, що ми можемо перемогти вдома і пройти далі", – цитує Угочукву сайт УЄФА.

Матч-відповідь Шахтаря проти Ренна відбудеться вже 23 лютого, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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