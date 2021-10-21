"Як тренер, я вже втретє буду зустрічатися з цією командою. Дуже важливо для обох колективів здобути перемогу, адже турнірне становище хитке, як у нас, так і у суперника. Ми розуміємо, проти якої команди граємо, ще й на виїзді. Але ми – не та Зоря, яка була 2 роки тому. Зрештою, і ЦСКА також не стоїть на місці. Все змінюється, а в який бік – покаже гра.

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Кожен розуміє, що програш унеможливлює наші шанси в наступних трьох матчах. Кожна гра – це виклик: ми хочемо показати себе з хорошого боку на тлі такого сильного суперника.

Крім Віталія Вернидуба і Єгора Назарини, у нас не зможуть взяти участь у поєдинку ще низка футболістів, але це хороший шанс для тих гравців, які отримують мало ігрового часу.

Аби перемогти, нам треба просто забити і тримати свої ворота неушкодженими. Перед грою можна говорити все, що завгодно. У нас навіть нічиєї немає, два матчі ми програли, але кожна гра дає тобі можливість і надію на те, що саме сьогодні у тебе все вийде.

ЦСКА – достатньо потужна команда, яка вирізняється швидкістю. Є дуже цікаві та інтенсивні гравці. У них є все, чого потребує сучасний футбол. Ми не боїмося суперників, а поважаємо їх, і на тлі таких хлопців хочемо себе проявити з найкращого боку", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, два роки тому Зоря вибила ЦСКА Софія у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи – на виїзді команди розписали бойову нічию 1:1, а вдома, завдяки голу Назарія Русина, здобули перемогу 1:0.

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