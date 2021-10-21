"Как тренер, я уже третий раз буду встречаться с этой командой. Очень важно для обоих коллективов одержать победу, ведь турнирное положение шаткое, как у нас, так и у соперника. Мы понимаем, против какой команды играем, еще и на выезде. Но мы – не та Заря, которая была 2 года назад. Да и ЦСКА также не стоит на месте. Все меняется, а в какую сторону – покажет игра.

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Каждый понимает, что проигрыш делает невозможным наши шансы в следующих трех матчах. Каждая игра – это вызов: мы хотим показать себя с хорошей стороны на фоне такого сильного соперника.

Кроме Виталия Вернидуба и Егора Назарины, у нас не смогут принять участие в поединке еще ряд футболистов, но это хороший шанс для тех игроков, которые получают мало игрового времени.

Чтобы победить, нам надо просто забить и держать свои ворота невредимыми. Перед игрой можно говорить все, что угодно. У нас даже ничьей нет, два матча мы проиграли, но каждая игра дает тебе возможность и надежду на то, что именно сегодня у тебя все получится.

ЦСКА – достаточно мощная команда, которая отличается скоростью. Есть очень интересные и интенсивные игроки. У них есть все, в чем нуждается современный футбол. Мы не боимся соперников, а уважаем их, и на фоне таких ребят хотим себя проявить с лучшей стороны", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, два года назад Заря выбила ЦСКА в третьем раунде квалификации Лиги Европы – на выезде команды расписали боевую ничью 1:1, а дома, благодаря голу Назария Русина, одержали победу 1:0.

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