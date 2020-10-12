Перша половина матчу пройшла майже без моментів за невеликої переваги Франції. У другій половині Мбаппе мав класний шанс відзначитись, проте його перекидка з гострого кута виявилась неточною.

Франція розписала нічию з Португалією у матчі за перше місце в групі А3 Ліги націй УЄФА

Роналду також мав свої напівмоменти, однак одного разу підслизнувся та пробив вздовж воріт, а ще двічі йому не дали пробити після подачі кутового, і команди завершили унічию. Додамо, що Мбаппе та Роналду вперше зустрілись на футбольному полі – до цього зірковим форвардам не вдавалось зіграти одне проти одного.

Таким чином, у обох команд тепер по сім очок у групі А3, але Португалія перебуває на першому місці завдяки кращій різниці голів.