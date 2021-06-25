Легенда збірної Німеччини Лотар Маттеус не розуміє, чому вінгер Борусії Д Джейдон Санчо майже не грає на Євро.

"Усім добре відомий його рівень. Санчо був одним з найкращих гравців Бундесліги упродовж останніх двох сезонів.

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Якщо він недостатньо сильний для Англії, то ми хотіли б дати Джейдону німецький паспорт! У Німеччині це б здивувало багатьох", – заявив Маттеус у коментарі Goal.

Додамо, що на груповій стадії Євро Санчо отримав від Гарета Саутгейта жалюгідні 7 хвилин на полі. Збірна Англії зустрінеться з німеччиною в 1/8 фіналу (29 червня).

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