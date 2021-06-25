Легенда сборной Германии Лотар Маттеус не понимает, почему вингер Боруссии Д Джейдон Сачно почти не играет на Евро.

"Всем хорошо известен его уровень. Санчо был одним из лучших игроков Бундеслиги на протяжении последних двух сезонов.

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Если он недостаточно силен для Англии, то мы хотели бы дать Джейдону немецкий паспорт! В Германии это бы удивило многих", – заявил Маттеус в комментарии Goal.

Добавим, что на групповой стадии Евро Санчо получил от Гарета Саутгейта жалкие 7 минут на поле. Сборная Англии встретится с Германией в 1/8 финала (29 июня).

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