Олександр Маткобожик, який в минулому сезоні виступав за Верес з Рівного, продовжить кар'єру в Першій лізі.

Харківський Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Олександром Маткобожиком.

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Деталі угоди із 25-річним українцем не розголошуються. У складі харків'ян футболіст виступатиме під 18 номером.

Попереднім клубом Маткобожика був рівненський Верес, а до цього він виступав за Минай, Зірку та львівські Карпати.

Минулого сезону Олександр провів лише п'ять матчів за команду Юрія Вірта, у яких забив один гол.

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