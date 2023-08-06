Металіст підсилився захисником з УПЛ – харків'яни підписали екс-футболіста Карпат
17:28 - Читать на русском
Олександр Маткобожик, який в минулому сезоні виступав за Верес з Рівного, продовжить кар'єру в Першій лізі.
Харківський Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Олександром Маткобожиком.
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Деталі угоди із 25-річним українцем не розголошуються. У складі харків'ян футболіст виступатиме під 18 номером.
Попереднім клубом Маткобожика був рівненський Верес, а до цього він виступав за Минай, Зірку та львівські Карпати.
Минулого сезону Олександр провів лише п'ять матчів за команду Юрія Вірта, у яких забив один гол.
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