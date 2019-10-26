Металіст 1925 поповнився черговим бразильцем

Харківський клуб підписав ще одного легіонера.

Металіст 1925 уклав контракт із черговим бразильским футболістом, повідомляє офіційний сайт клубу. Новим гравцем клубу став 21-річний Дерек Фрейтас Рібейро. Футболіст виступає на позиції півзахисника.

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Дерек – вихованець бразильського футбольного клубу Нова Ігуасу. Також виступав за молодіжні команди Флуміненсе. У дорослому футболі дебютував у віці 19-ти років. У його кар'єрі були такі клуби як Артсул та Мадурейра. За останню Дерек Фрейтас виступав у 2018-му та у першій половині 2019-го року. У Металісті 1925 бразилець виступатиме під номером 97.

Нагадаємо, Металіст 1925 за набраними очками ділить першу сходинку з Агробізнесом та Оболонь-Бровар, маючи у своєму активі 28 балів. Вже сьогодні, 26 жовтня, харків’яни на виїзді зіграють проти Кременя.

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