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Металлист 1925 пополнился очередным бразильцем

09:54 50 Читати українською
Металлист 1925 пополнился очередным бразильцем
Дерек Фрейтас Рибейро / ФК Металлист 1925

Харьковский клуб подписал еще одного легионера.

 

Металлист 1925 заключил контракт с очередным бразильским футболистом, сообщает официальный сайт клуба. Новым игроком клуба стал 21-летний Дерек Фрейтас Рибейро. Футболист выступает на позиции полузащитника.

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Дерек – воспитанник бразильского футбольного клуба Нова Игуасу. Также выступал за молодежные команды Флуминенсе. Во взрослом футболе дебютировал в возрасте 19-ти лет. В его карьере были такие клубы как Артсул и Мадурейра. За последний Дерек Фрейтас выступал в 2018-м и в первой половине 2019-го года. В Металлисте 1925 бразилец будет выступать под номером 97.

Напомним, Металлист 1925 за набранными очками делит первую строчку с клубами Агробизнес и Оболонь-Бровар, имея в своем активе 28 баллов. Уже сегодня, 26 октября, харьковчане на выезде сыграют против Кремня.

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