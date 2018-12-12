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Металіст 1925 оштрафований на серйозну суму за поведінку вболівальників

12:31 328 Читать на русском
Металіст 1925 оштрафований на серйозну суму за поведінку вболівальників
вболівальники Металіст 1925 / Фото ФК Металіст 1925

ФФУ прийняла жорстке рішення щодо поведінки вболівальників Металіста 1925 під час матчу 18-го туру Першої ліги проти ФК Суми.

ФК Металіст 1925 отримав офіційний лист із рішенням КДК ФФУ щодо неналежної поведінки фанатів харківського клубу під час матчу 18-го туру Першої ліги проти ФК Суми (1:3).

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Контрольно-дисциплінарного комітет оштрафував Металіст 1925 на 73 тисячі грн, повідомляє офіційний сайт клубу.

Основна причина такого рішення – використання фанатами піротехнічних засобів, що призвели до призупинення матчу.

Нагадаємо, Металіст 1925 посідає другу сходинку у Першій лізі, маюч в активі 38 очок.

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Перша ліга18 турСтадіон Ювілейний (Суми)

Суми - Металіст 1925: Субота 17 листопада 2018

Суми
Матч завершено
1 : 3
Металіст 1925
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Теги
Суми - Металіст 1925 Перша ліга КДК ФФУ футбольні фанати Металіст 1925 Металіст 1925
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