Металіст 1925 оштрафований на серйозну суму за поведінку вболівальників

ФФУ прийняла жорстке рішення щодо поведінки вболівальників Металіста 1925 під час матчу 18-го туру Першої ліги проти ФК Суми.
ФК Металіст 1925 отримав офіційний лист із рішенням КДК ФФУ щодо неналежної поведінки фанатів харківського клубу під час матчу 18-го туру Першої ліги проти ФК Суми (1:3).
Правоохоронці побили та затримали вболівальників Чорноморця за банер "Кремль, покайся", – активіст
Контрольно-дисциплінарного комітет оштрафував Металіст 1925 на 73 тисячі грн, повідомляє офіційний сайт клубу.
Основна причина такого рішення – використання фанатами піротехнічних засобів, що призвели до призупинення матчу.
Нагадаємо, Металіст 1925 посідає другу сходинку у Першій лізі, маюч в активі 38 очок.
"Мені соромно, але це не був расизм", – фанат Челсі зробив заяву щодо образ Стерлінга