Правоохоронці побили та затримали вболівальників Чорноморця за банер "Кремль, покайся", – активіст

Активіст та волонтер Роман Сініцин розповів про своє бачення ситуації з затриманням поліцією вболівальників Чорноморця.

За повідомленням Сініцина, правоохоронці зустріли вболівальників Чорноморця при виході з сектора, клали людей обличчами в асфальт та добивали лежачих кийками та ногами. Було затримано близько 20-х фанатів.

Ворскла мінімально обіграла Чорноморець

Активіст зазначає, що вболівальники Чорноморця часто використовують піротехніку на домашніх матчах, а такої реакції від правоохоронців ніколи не було. Волонтер пов’язує затримання з банерами, які вивісили вболівальники Чорноморця на своєму секторі. Крім того, Сініцин повідомляє, що у приватних розмовах це підтверджують і поліцейські.

Нагадаємо, на матчі між Чорноморцем та Ворсклою вболівальники господарів вивісили банери з текстом "Кремль, покайся" та назвою захоплених Росією українських кораблів. Як раніше повідомили у поліції, фанати були затримані за використання фаєрів та підпал сидінь на стадіоні.