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Правоохоронці побили та затримали вболівальників Чорноморця за банер "Кремль, покайся", – активіст

14:15 90 Читать на русском
Правоохоронці побили та затримали вболівальників Чорноморця за банер "Кремль, покайся", – активіст
Фанати Чорноморця / Соцмережі

Активіст та волонтер Роман Сініцин розповів про своє бачення ситуації з затриманням поліцією вболівальників Чорноморця.

За повідомленням Сініцина, правоохоронці зустріли вболівальників Чорноморця при виході з сектора, клали людей обличчами в асфальт та добивали лежачих кийками та ногами. Було затримано близько 20-х фанатів.

Ворскла мінімально обіграла Чорноморець

Активіст зазначає, що вболівальники Чорноморця часто використовують піротехніку на домашніх матчах, а такої реакції від правоохоронців ніколи не було. Волонтер пов’язує затримання з банерами, які вивісили вболівальники Чорноморця на своєму секторі. Крім того, Сініцин повідомляє, що у приватних розмовах це підтверджують і поліцейські.

Нагадаємо, на матчі між Чорноморцем та Ворсклою вболівальники господарів вивісили банери з текстом "Кремль, покайся" та назвою захоплених Росією українських кораблів. Як раніше повідомили у поліції, фанати були затримані за використання фаєрів та підпал сидінь на стадіоні.

Україна18 тур

Чорноморець - Ворскла: Субота 08 грудня 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
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футбольні фанати Чорноморець - Ворскла Чорноморець Чорноморець
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