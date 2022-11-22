"Это очень тяжелый удар для всех нас, мы не ожидали такого начала. Нет никаких оправданий. Мы будем едины как никогда. Эта команда сильна и показала это. В такой ситуации мы не были уже давно. Теперь должны показать, что мы – настоящая команда.

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Все происходит не так. Мы должны готовиться к тому, что нас ждет. Должны побеждать и это зависит от нас. Мы знали, что Саудовская Аравия – команда с хорошими игроками, хорошо двигающими мяч и много ходящими вперед. Мы работали над этим, но иногда немного торопились", – цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

К слову, сегодня действующие чемпионы Южной Америки проиграли потенциально самой слабой команде в своей группе на ЧМ-2022. Также Аргентина сыграет против Мексики и Польши.

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