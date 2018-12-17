toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мессі знову забив 50 голів за рік

13:51 427 Читать на русском
Мессі знову забив 50 голів за рік
Ліонель Мессі / Фото: соцмережі

Форвард Барселони Ліонель Мессі забив 50 голів протягом року 8-й раз за 9 років.

Барселона завдяки хет-трику і двом результативним передачам Ліонеля Мессі розгромила на виїзді Леванте в матчі 16-го туру Прімери.

Леванте – Барселона – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Аргентинець в поточному календарному році забив вже 50 голів за клуб і збірну. Цю позначку йому вдалося досягти 8-й раз за останні 9 років, повідомляє Twitter каталонців.

У 2013 році 31-річний футболіст забив 45 голів, а ось в 2012-му встановив світовий рекорд, залишивши у воротах суперника 91 свій "автограф".

У цьому матчі форвард також зробив 43-й хет-трик за Барселону і першим в топ-5 чемпіонатів набрав 20 очок за системою гол+пас в поточному сезоні.

Ліверпуль підтвердив кризу Манчестер Юнайтед, перервана серія Арсенала, феєрія Мессі – підсумки європейського вікенду

Іспанія16 турСьюдад де Валенсія (Валенсія)

Леванте - Барселона: Неділя 16 грудня 2018

Леванте
Матч завершено
0 : 5
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Леванте - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
41
хв
Аталанта
21:30
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук