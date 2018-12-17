Мессі знову забив 50 голів за рік

Форвард Барселони Ліонель Мессі забив 50 голів протягом року 8-й раз за 9 років.

Барселона завдяки хет-трику і двом результативним передачам Ліонеля Мессі розгромила на виїзді Леванте в матчі 16-го туру Прімери.

Леванте – Барселона – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Аргентинець в поточному календарному році забив вже 50 голів за клуб і збірну. Цю позначку йому вдалося досягти 8-й раз за останні 9 років, повідомляє Twitter каталонців.

У 2013 році 31-річний футболіст забив 45 голів, а ось в 2012-му встановив світовий рекорд, залишивши у воротах суперника 91 свій "автограф".

У цьому матчі форвард також зробив 43-й хет-трик за Барселону і першим в топ-5 чемпіонатів набрав 20 очок за системою гол+пас в поточному сезоні.

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