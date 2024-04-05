"Дуже сумно і всередині розпач. Ми підвели наших вболівальників і нам дуже сумно через це. Важка дуже гра. Перший тайм грали добре, але наприкінці тайму пропустили. В другому таймі вже почали поспішати, хотіли забити, зрівняти і думки про це нам трохи заважали. Пилип дуже засмучений, але Мессі та Роналду теж буває не забивають. Це футбол і так іноді буває. Це футбол і дуже сумно, але час вже не повернеш.

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Далі ми маємо повністю сконцентруватись на чемпіонаті, готуватись до кожного суперника. В Кубку нас вже немає, але в Чемпіонаті ми можемо все змінити. Разом з командою, з вболівальниками ми перервемо цю серію. Треба підтримка і через усе ми пройдемо разом. Ми віддали усі сили на полі, повірте мені, але цього, на жаль виявилось недостатньо", – наводить слова Назаренка офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, Ворскла мінімально перемогла Полісся (1:0), а наприкінці гри Будківський не зміг реалізувати пенальті – Ісенко відбив 11-метровий.

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