Мессі проти Роналду: де дивитися матч ПСЖ проти збірної зірок на чолі з португальцем

Спаринг між ПСЖ та збірною зірок чемпіонату Саудівської Аравії, яку сформували гравці клубів Аль-Хіляль і Аль-Наср, пройде в четвер, 19 січня 2023 року, в Ер-Ріяді на стадіоні Кінг-Фахд. Гра розпочнеться о 19:00.

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На території України гру не покаже жоден профільний телеканал, але можливість побачити першу за три роки зустріч Мессі та Роналду є. ПСЖ організовує пряму трансляцію матчу на своїй сторінці у Facebook. Щоправда, за перегляд доведеться заплатити майже 2 долари.

Нагадаємо, що Мессі та Роналду зіграють один проти одного вперше з 2020 року. Очікується, що цей спаринг може стати однією з останніх можливостей побачити легенд футболу в статусі суперників безпосередньо на футбольному полі.