Мессі прокоментував ймовірне цькування зірок Барселони з боку керівництва клубу

Лідер Барселони Ліонель Мессі поки не спішить звинувачувати президента "блаугрнас" Жозепа Бартомеу у навмисному наклепі на ключових персон каталонського клубу.

"Це стало для мене сюрпризом, бо я був у від'їзді. Коли я приїхав, вивчив ситуацію. Президент сказав нам те ж саме, що він говорив на публіці. Я не можу точно сказати, що там сталося.

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Всі сказані на публіці слова він повторив у розмові з лідерами команди. Мені здається дивним, що таке могло статися. Але нам сказали, що будуть надані докази. Подивимося, правда це чи ні. Ми не можемо поки точно про це говорити, треба почекати. Але для мене ця ситуація дивна", – цитує Мессі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ просочилась інформація що Жозеп Бартомеу платив відповідній фірмі для критики лідерів каталонської команди. Пізніше сам президент заявив, що ця компанія моніторить відгуки про клуб у мережі, а не цькувати гравців.

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