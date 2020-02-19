Месси прокомментировал возможную "травлю" звезд Барселоны со стороны руководства клуба

Лидер Барселоны Лионель Месси пока не спешит обвинять президента "блаугрнас" Жозепа Бартомеу в умышленной клевете ключевых персон каталонского клуба.

"Это стало для меня сюрпризом, потому что я был в отъезде. Когда я приехал, изучил ситуацию. Президент сказал нам то же самое, что он говорил на публике. Я не могу точно сказать, что там произошло.

Барселона наняла компанию, чтобы запятнать репутацию собственных звезд в соцсетях – большой скандал

Все сказанные на публике слова он повторил в разговоре с лидерами команды. Мне кажется странным, что такое могло произойти. Но нам сказали, что будут предоставлены доказательства. Посмотрим, правда это или нет. Мы не можем пока точно об этом говорить, надо подождать. Но для меня эта ситуация странная", – цитирует Месси Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ просочилась информация что Хосеп Бартомеу платил соответствующей фирме для критики лидеров каталонской команды. Позже сам президент заявил, что компания мониторит отзывы о клубе в сети, а не "травит" игроков.

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно