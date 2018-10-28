Мессі через травму покинув поле в матчі з Севільєю і може пропустити Ель Класіко

Капітан Барселони Ліонель Мессі невдало приземлився на поле після зіткнення і отримав травму руки, через що був змушений покинути поле.

Ліонель Мессі у матчі 9 туру проти Севільї отримав травму руки, і навіть після допомоги лікарів не зміг повернутись у гру.

Барселона – Севілья: пряма трансляція

Капітан Барселони у боротьбі невдало впав на праву руку, після чого довго отримував медичну допомогу.

Аргентинець ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти Інтера (24.10) та Ель Класіко проти Реала (28.10) в рамках Ла Ліги.

На 26-й хвилині замість Лео на поле вийшов Усман Дембеле. Востаннє Мессі під час виступів за Барселону йшов з поля через травму 2 роки тому в матчі з Атлетіко (1:1).