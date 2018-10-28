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Мессі через травму покинув поле в матчі з Севільєю і може пропустити Ель Класіко

20 жовтня 22:19 1940 Читать на русском
Мессі через травму покинув поле в матчі з Севільєю і може пропустити Ель Класіко
Ліонель Мессі / соцмережі

Капітан Барселони Ліонель Мессі невдало приземлився на поле після зіткнення і отримав травму руки, через що був змушений покинути поле.

Ліонель Мессі у матчі 9 туру проти Севільї отримав травму руки, і навіть після допомоги лікарів не зміг повернутись у гру.

Барселона – Севілья: пряма трансляція

Капітан Барселони у боротьбі невдало впав на праву руку, після чого довго отримував медичну допомогу.

Аргентинець ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти Інтера (24.10) та Ель Класіко проти Реала (28.10) в рамках Ла Ліги.

На 26-й хвилині замість Лео на поле вийшов Усман Дембеле. Востаннє Мессі під час виступів за Барселону йшов з поля через травму 2 роки тому в матчі з Атлетіко (1:1).

Іспанія9 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Севілья: Субота 20 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
4 : 2
Севілья
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