Месси из-за травмы покинул поле в матче с Севильей и может пропустить Эль Класико

Капитан Барселоны Лионель Месси неудачно приземлился на поле после столкновения и получил травму руки, из-за чего был вынужден покинуть поле.

Лионель Месси в матче 9 тура против Севильи получил травму руки, и даже после помощи врачей не смог вернуться в игру.

Барселона – Севилья: прямая трансляция

Капитан Барселоны в борьбе неудачно упал на правую руку, после чего долго получал медицинскую помощь.

Аргентинец рискует пропустить матч Лиги чемпионов против Интера (24.10) и Эль Классико против Реала (28.10) в рамках Ла Лиги.

На 26-й минуте вместо Лео на поле вышел Усман Дембеле. Последний раз Месси во время выступлений за Барселону уходил с поля из-за травмы 2 года назад в матче с Атлетико (1:1).