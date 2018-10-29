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Месси из-за травмы покинул поле в матче с Севильей и может пропустить Эль Класико

20 октября 22:40 434 Читати українською
Месси из-за травмы покинул поле в матче с Севильей и может пропустить Эль Класико
Лионель Месси / соцсети

Капитан Барселоны Лионель Месси неудачно приземлился на поле после столкновения и получил травму руки, из-за чего был вынужден покинуть поле.

Лионель Месси в матче 9 тура против Севильи получил травму руки, и даже после помощи врачей не смог вернуться в игру.

Барселона – Севилья: прямая трансляция

Капитан Барселоны в борьбе неудачно упал на правую руку, после чего долго получал медицинскую помощь.

Аргентинец рискует пропустить матч Лиги чемпионов против Интера (24.10) и Эль Классико против Реала (28.10) в рамках Ла Лиги.

На 26-й минуте вместо Лео на поле вышел Усман Дембеле. Последний раз Месси во время выступлений за Барселону уходил с поля из-за травмы 2 года назад в матче с Атлетико (1:1).

Испания9 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Севилья: Суббота 20 октября 2018

Барселона
Матч окончен
4 : 2
Севилья
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