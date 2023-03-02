Ліонель Мессі організував щедру акцію для товаришів, з якими виграв чемпіонату світу 2022 року.

Капітан збірної Аргентини замовив 35 золотих iPhone14, які оздоблені 24-каратними коштовностями, інформує The Sun.

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Мессі захотів потішити 25 партнерів та персонал, з яким кував третій титул чемпіона для батьківщини. Це була п'ята і, напевно, остання спроба 35-річного Лео виграти золото Мундіалю. Аргентинцям це вдалося, а нападник ПСЖ ще міцніше закріпився у пантеоні футбольних легенд.

Партія коштовних смартфонів обійшлася Мессі у 175 тисяч фунтів (менше за його денну зарплатню). На подарунках вигравіювали прізвища, номери футболістів і емблему Аргентинської футбольної асоціації.

Leo Messi has gifted 35 golden iPhone 14s to the entire World Cup-winning Argentina squad and staff ? pic.twitter.com/AzDljHqz0I — MC (@CrewsMat10) March 2, 2023

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