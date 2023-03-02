Мессі подарував ще більше золота партнерам по чемпіонській збірній Аргентині – відомо, скільки витратив Лео
Ліонель Мессі організував щедру акцію для товаришів, з якими виграв чемпіонату світу 2022 року.
Капітан збірної Аргентини замовив 35 золотих iPhone14, які оздоблені 24-каратними коштовностями, інформує The Sun.
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Мессі захотів потішити 25 партнерів та персонал, з яким кував третій титул чемпіона для батьківщини. Це була п'ята і, напевно, остання спроба 35-річного Лео виграти золото Мундіалю. Аргентинцям це вдалося, а нападник ПСЖ ще міцніше закріпився у пантеоні футбольних легенд.
Партія коштовних смартфонів обійшлася Мессі у 175 тисяч фунтів (менше за його денну зарплатню). На подарунках вигравіювали прізвища, номери футболістів і емблему Аргентинської футбольної асоціації.
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