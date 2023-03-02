Нападник ПСЖ і збірної Аргентини може забезпечити своїй родині фінансову стабільність на десятки років.

Влітку у 35-річного аргентинця завершується контракт із ПСЖ. Регулярно з'являються чутки про його можливе продовження, однак час спливає, а нова угода досі не підписана. Не виключено, що влітку Ліонель Мессі таки змінить клуб – вже зараз зірковий нападник може безперешкодно підписувати попередній контракт. Повідомлялося про гіпотетичне повернення гравця в Барселону, але це не єдиний варіант для чемпіона світу-2022.

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За 4 місяці до завершення угоди Лео з ПСЖ форварда знову почали пов'язувати з Саудівською Аравією. У послугах 4-разового переможця Ліги чемпіонів зацікавлений Аль-Іттіхад. Представники клубу контактували з оточенням Мессі щодо можливого переходу. Нападнику готові платити 94 мільйони доларів за кожен сезон, проведений у Саудівській Аравії, повідомляє Marca з посиланням на журналіста Жоана Фонтеса.

Керівництво Аль-Іттіхада в особі Мансура Аль-Блуві налаштоване скласти конкуренцію Аль-Насру та Аль-Хілялю, які за останні роки на двох виграли 9 чемпіонських титулів Саудівської Аравії. Аль-Іттіхад востаннє фінішував першим ще у сезоні 2008/09. У поточному чемпіонаті команда, яку очолює іменитий Нуну Ешпіріту Санту, йде другою, відстаючи на 2 очки від Аль-Насра.

Власник клубу прагне бачити у своїй команді мегазірку, а прихід Кріштіану Роналду в Аль-Наср лише підсилив це бажання. У 2007 році Аль-Блуві запрошував бразильця Роналдо, який хотів покинути Реал через конфлікт із Фабіо Капелло, однак у підсумку нападник залишився в Європі та перейшов у Мілан.

Крім цього, прихід Мессі підвищить імідж Саудівської Аравії, яка претендує на проведення чемпіонату світу-2030. Як відомо, цей Мундіаль хоче прийняти і Україна спільно з Іспанією та Португалією.

Нагадаємо, Мессі востаннє вигравав Лігу чемпіонів ще у сезоні 2014/15. У першому сезоні Лео в Парижі ПСЖ вилетів від Реала на стадії 1/8 фіналу, а зараз може "повторити" цей шлях, адже програв перший матч Баварії (0:1).

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