"Мені б хотілося піти по-іншому, хоча я вважаю, що прощання ніколи не буває приємним... Я хотів би продовжувати грати тут, я зробив для цього все, але в підсумку цього не сталося.

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У мене є тільки слова подяки для всіх, хто оточував мене в клубі стільки років. І для наших уболівальників, які віддавали мені всю свою любов, а я намагався відповісти їм тим же, віддаючи всього себе у футболці цього клубу. Я йду, але не кажу "прощавайте", побачимося пізніше. Хай живе Барселона!" – написав Мессі в Instagram.

Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі, який покинув каталонський клуб після 17 років, проведених у структурі "блаугранас".

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