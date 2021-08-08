"Мне бы хотелось уйти по-другому, хотя я считаю, что прощание никогда не бывает приятным... Я хотел бы продолжать играть здесь, я сделал для этого все, но в итоге этого не произошло.

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее

У меня есть только слова благодарности для всех, кто окружал меня в клубе столько лет. И для наших болельщиков, которые отдавали мне всю свою любовь, а я пытался ответить им тем же, отдавая всего себя в футболке этого клуба. Я ухожу, но не говорю "прощайте", увидимся позже. Да здравствует Барселона! – написал Месси в Instagram.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб после 17 лет, проведенных в структуре "блаугранас".

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