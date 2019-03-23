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Месси не поможет Аргентине в спарринге с Марокко из-за проблем со здоровьем

09:32 9 Читати українською
Месси не поможет Аргентине в спарринге с Марокко из-за проблем со здоровьем
Лионель Месси / Фото AFA

Сборная Аргентина будет вынуждена обходиться без своего лидера в следующем поединке.

Товарищеские матчи
Аргентина
1
1 : 3
3
Венесуэла
22:00 22:03:2019
завершено
 

Форвард Барселоны Лионель Месси не будет участвовать в товарищеском матче сборной Аргентины против Марокко, сообщает официальный твиттер "альбиселестес".

Аргентина после возвращения Месси в сборную уступила Венесуэле

31-летний нападающий чувствует дискомфорт в паховой зоне.

Напомним, накануне Месси принял участие в матче Аргентины против Венесуэлы (1:3). Этот поединок стал первым для звездного форварда в составе сборной после ЧМ-2018.

Спарринг между Аргентиной и Марокко состоится 26 марта, начало в 21:00.

Вторая молодость Месси: он превзошел целые клубы и идет на "вечный рекорд", который сам поставил

Теги
Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Товарищеские матчи Аргентина - Венесуэла
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