Месси не поможет Аргентине в спарринге с Марокко из-за проблем со здоровьем

Сборная Аргентина будет вынуждена обходиться без своего лидера в следующем поединке.

Форвард Барселоны Лионель Месси не будет участвовать в товарищеском матче сборной Аргентины против Марокко, сообщает официальный твиттер "альбиселестес".

Аргентина после возвращения Месси в сборную уступила Венесуэле

31-летний нападающий чувствует дискомфорт в паховой зоне.

Напомним, накануне Месси принял участие в матче Аргентины против Венесуэлы (1:3). Этот поединок стал первым для звездного форварда в составе сборной после ЧМ-2018.

Спарринг между Аргентиной и Марокко состоится 26 марта, начало в 21:00.

Вторая молодость Месси: он превзошел целые клубы и идет на "вечный рекорд", который сам поставил