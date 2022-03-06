Ліга 1, 27 тур

Ланс – Брест – 0:1

Гол: Онора, 59

Ніцца – ПСЖ – 1:0

Гол: Делор, 88

Обидва матчі дня завершилися сенсацією. Ланс претендує на єврокубки, але вдома примудрився мінімально програти середняку Бресту.

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Ще більша несподіванка трапилася на Лазуровому березі. Місцева Ніцца йде в зоні Ліги чемпіонів, але навряд хтось очікував перемоги над ПСЖ. Столична команда була ослаблена відсутністю Кіліана Мбаппе, який перебрав жовтих карток. Мессі, Неймар та Ді Марія не змогли пробити ворота "орлят", а під завісу господарі забрали всі 3 очки. Делор скористався вільним простором у карному майданчику і приніс Ніцці важливу перемогу.

Перевага ПСЖ над "орлятами" залишається вражаючою – 13 очок. Для команди Почеттіно це лише третя поразка в поточному розіграші чемпіонату.

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