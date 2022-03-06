Лига 1, 27 тур

Ланс – Брест – 0:1

Гол: Онора, 59

Ницца – ПСЖ – 1:0

Гол: Делор, 88

Оба матча дня завершились сенсацией. Ланс претендует на еврокубки, но дома умудрился минимально проиграть середняку Бресту.

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Еще большая неожиданность случилась на Лазурном берегу. Местная Ницца идет в зоне Лиги чемпионов, но вряд ли кто-то ожидал победы над ПСЖ. Столичная команда была ослаблена отсутствием Килиана Мбаппе, перебравшего желтые карточки. Месси, Неймар и Ди Мария не смогли пробить ворота "орлят", а под занавес хозяева забрали все 3 очка. Делор воспользовался свободным пространством в штрафной площадке и принес Ницце важную победу.

Преимущество ПСЖ над "орлятами" остается впечатляющим – 13 очков. Для команды Почеттино это только третье поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата.

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