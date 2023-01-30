Ліонель Мессі зовсім не пишається своїми надмірними емоціями після перемоги над Нідерландами у 1/4 фіналу "золотого" для Аргентини чемпіонату світу.

"Я не планував це, цпросто так сталося в той момент. Я знав усе, що нідерландці казали перед грою, я чув заяви ван Гала. Навіть деякі з моїх партнерів казали мені: "Ти бачив, що вони говорять".

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Коли все це закінчилося... Мені не подобається те, що я зробив – ті слова "йди звідси" і таке інше. Але зрозумійте, це моменти великої напруги, багато емоцій і все відбувається дуже швидко. Реагуєш як реагуєш, ми тоді взагалі про це не думали. Це в минулому. Мені не подобається залишати цей образ, але такі речі теж трапляються", – зізнався Мессі в інтерв'ю TyC Sports.

Нагадаємо, чвертьфінал ЧС-2022 між Аргентиною і Нідерландами відзначився великою кількістю сутичок та провокацій. "Альбіселестес" здобули перемогу у серії пенальті, після чого Мессі видав свою історичну тираду з критикою ван Гала, арбітра і "придурком" на адресу Ваута Вегхорста.

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