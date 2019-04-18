Гвардіолу критикують через Барселону: коли виліт з Ліги чемпіонів не повинен стати вироком

Коли твоя минула команда робить тобі боляче.

"Сконфузився", "не вміє перемагати без Мессі", "тренер однієї команди"... Одного з найкращих фахівців планети знову змішали з лайном після сенcаційного вильоту Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів. У випадку Гвардіоли все, що не є тріумфом в ЛЧ, вважається повним провалом. Схоже, нікого вже особливо не хвилює більш ніж ймовірне чемпіонство в АПЛ і требл за підсумками сезону. І це не справедливо. Однак Пеп таки має одну величезну проблему. Це – Барселона. Фантастичне покоління вихованців Ла Масії з Хаві, Мессі, Іньєстою і Бускетсом, яке дозволило Гвардіолі завоювати світ та, водночас, стало його найбільшим прокляттям. Цього чортового генія зараз оцінюють по минулих заслугах, немов би час зупинився у 2012-му.

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На Камп Ноу Гвардіола виграв шість титулів за рік, що раніше не вдавалось жодній команді. Він підняв гру на небачений досі рівень, це було максимальне вираження суті футболу. Здавалось, що каталонська "Тікі-така" – вершина, такий собі Еверст, який можуть підкорити лише обрані. Крок за кроком Пеп вдосконалював власну команду, поки не добився повного успіху. Він пішов абсолютним переможцем з неймовірним резюме... яке створює йому зараз чимало проблем.

Перевершити те, що було зроблено в Барсі, майже неможливо, однак захмарні вимоги до Пепа вже стали вічними. А коли Гвардіола не виправдовує очікувань, його образ великого тренера вмить розбивається на дрібнесенькі уламки, які потім дуже складно зібрати до купи. Він повинен лише перемагати. Права на помилку просто немає.

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"Оскільки я не виграв Лігу чемпіонів з Баварією, люди говорять, що я провалився. Вважається, що мої команди зазнають невдач, якщо не здобувають кубок Ліги чемпіонів. Зараз люди говорять, що я прийшов у Манчестер Сіті, щоб підкорити Лігу чемпіонів, але це не так. Я прийшов сюди, щоб моя команда грала так, як вона грає. У Баварії за три сезони ми виграли все, крім Ліги чемпіонів, і це називають провалом. Я повинен жити з цим, але це невелика проблема. Це мотивує мене бути кращим". Висловлювання Гвардіоли перед другим матчем проти Тоттенхема справедливо викликали полеміку.

Він помилився, сказавши, що не зобов'язаний вигравати з "містянами" найпрестижніший єврокубок. Зрештою, саме для цього його сюди й покликали. Однак журналісти також частенько перегинають, називаючи його невдахою через провали у ЛЧ після відходу з каталонського гранда. Адже як Баварія три роки тому, так і зараз Ман Сіті грають максимально наближено до "блаугранас" епохи "sextete".

Гвардіола не поступався у Лізі чемпіонів будь-кому. Баварія під керівництвом Пепа покидала турнір, пропускаючи вперед майбутніх чемпіонів, Реал та Барселону, а також мадридський Атлетіко, який грав у двох фіналах за три роки. З Ман Сіті його шлях не був настільки тернистим, але хіба неймовірний Монако з Мбаппе, Фабінью, Фалькао та Лемаром можна назвати абсолютно прохідним суперником? Ця команда, на секундочку, виграла чемпіонат Франції у нерівній конкуренції з боку такого грошовитого мішка як ПСЖ. Ще один кривдник "містян" Ліверпуль став майбутнім фіналістом, а Тоттенхем Почеттіно стабільно потрапляє у "велику четвірку" англійської Прем'єр-ліги. Так, "шпори" не могли розраховувати на свого супербомбардира Харрі Кейна, і з Гвардіоли відповідальності також ніхто не знімає, але чи міг він передбачити, що Ляпорт "привезе" два м'ячі за стартові десять хвилин? Пеп винен, але далеко не у всіх бідах Сіті на євроарені.

Це правда, що Шейх Мансур бін-Заєд витратив 600 млн євро на трансфери з того часу, як команду очолив Гвардіола, навіть більше – 608. Але каталонський тренер далеко не єдиний, хто витрачає шалені суми, але не виграє Лігу чемпіонів. Відколи Пеп перебрався на Туманний Альбіон, ПСЖ (634), Барселона (613) та Ювентус (617) перевершували манчестерський клуб за видатками на покупки нових футболістів, регулярно провалюючись. Більше того, на відміну від вище перелічених клубів Гвардіола не придбав жодного гравця за 100 млн євро. Його найдорожчий трансфер – Ріяд Марез, який дістався "містянам" за "мізерні" 68 млн євро.

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