Айнтрахт – Бенфіка: ультрас господарів хотіли вибігти на поле, але в останній момент передумали

Ультрас франкфуртського Айнтрахта ледь не вибігли на поле після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки (2:0), але в останній момент не стали цього робити.

Айнтрахт у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки здійснив неймовірний камбек та переміг з рахунком 2:0, пройшовши до півфіналу завдяки виїзним голам.

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Німецькі ультрас хотіли відсвяткувати подію разом з гравцями та зламали рекламний щит за воротами. Здавалось би, вибігання на поле вже не оминути, але в останній момент фанати схаменулись і просто стояли за воротами.

У півфіналі турніру Айнтрахт зустрінеться з лондонським Челсі. В іншій парі зійдуться Арсенал та Валенсія.

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