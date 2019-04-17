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Нестримний біль і унікальний крах Роналду в ЛЧ – кадри і меми, які розлетілись планетою після матчу Ювентус – Аякс

16:40 3420 Читать на русском

Кріштіану Роналду вперше за 9 років втратив абонемент у півфінал Ліги чемпіонів. Легенда Реала не допоміг Ювентусу помститись за свій колишній клуб у битві з юними зірками Аякса.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беек 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беек
67’ Маттейс Де Лігт

Роналду не буде змагатись за фінал ЛЧ вперше з 2010-го року. Це РЕАЛьність, з якого Кріштіану доведеться жити. Відхід з Мадрида не минув даремно не лише для "королівського" клубу, а й для самого 34-річного бомбардира. Абсолютно найкращий снайпер в історії Ліги чемпіонів (126 голів, що на 16 більше, ніж у Мессі) виходить з гри. Перейменування ЛЧ з додаванням в назву Роналду відміняється до кращих часів. З іншого боку своє хрещення в Реалі він також починав з вильоту на ранній стадії плей-офф. Далі були 3 поспіль півфінали, а потім тотальне домінування в Європі. Чи встигне ще?

Ювентус – Аякс – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Людина-рекорд згортає свою діяльність після фіаско від негранда. Аякс виявився таким же підступним суперником, як Порту та ПСВ, які також сенсаційно проривались у півфінали 2004-2005 рр. Щоправда порівнювати тодішніх їхніх суперників з тими, яких пройшов амстердамський андердог, просто смішно – сітка була значно легшою.

Повертаючись до Роналду: що з його рекордів тепер? Так, португалець забив уже 65 голів на стадії плей-офф ЛЧ, 25 у чвертьфіналах (той же Мессі вдвічі менше), але далі без КР7. Цікавий факт: Роналду вперше зупинився на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. З іншого боку він пам'ятає, як це вилітати від вискочок, які не дають комерціалізованому modern football знищити все навколо остаточно.

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Ще виступаючи за Манчестер Юнайтед, він тричі поспіль зупинявся то на стадії 1/8 фіналу, то взагалі на останньому місці у групі, в якій "дияволята" Фергюсона поступились Вільяреалу, Бенфіці та навіть Ліллю. Потім був перший півфінал 2007/08, а далі й дебютна перемога у 2008-му та поразка у фіналі від Барселони Мессі. Роналду 11 років з 11 можливих (коли вже був на стадії топ-8) виходив як мінімум у півфінал ЛЧ і тільки з Ювентусом вперше зупинився за крок до четвірки найкращих.

Усю планету облетіли кадри страждань Кріштіану (дивіться у нашій фотогалереї вище), але не бракувало й жартівливих мемів. Такий він зворотній бік популярності. Не лише твої перемоги, а й невдачі обсмоктують до кісток. Зокрема, кепкують над тим, що Мессі йде у відчутний відрив у гонитві за Золотим м'ячем та Кубком чемпіонів, тоді як його вічний суперник обрав не той шлях.

Бос Реала Флорентіно Перес, немов кіт Том з легендарного мультика натравив своїх колишніх зірок Роналду та Хедіру на Аякс, але замість помсти вийшло оце...

Коли Мессі відкриває листа, а там звістка про виліт Роналду з ЛЧ, а це означає, що 6-й Золотий м'яч майже його.

"Юве підписав мене для цього", – казав Роналду після перемоги над Атлетіко. А ось як вийшло насправді. Кріштіану, як і м'яч на картинці з тенісного корту, в ауті (вилітає).

Неслухняні малюки з Аякса влаштували безлад у кімнаті трофеїв КР7. А написано ж було чорним по білому: "Дітям вхід заборонено".

П'ять, так п'ять. Не більше. Принаймні не цьогоріч.

Аякс відчищає від Роналду на 100%.

Вибив Реал, вибив ненависного каталонцям Роналду. Френкі Де Йонг у Барселоні тільки з найближчого літа, але вже став легендою клубу.

Крішті виглядав у матчі проти Аякса десь так само спотворено, як на своєму знаменитому пам'ятнику.

Витратити 100 мільйонів євро на КріРо, щоб виграти той самий трофей, що й останні 7 років. Жорстока правда буття Ювентусом.

Ювентус – Аякс: весь переможний склад гостей коштував вдвічі менше, ніж один Роналду

Уже не кажучи, що вилетіли з Кубка Італії, а сам Кріш поступається 37-річному Квальяреллі та ще кільком форвардам у битві за Золоту бутсу Кальчо.

Трохи 18+ від Брутального футболу...

А Динамо ж зробило те, чого ні Баварія, ні Реал, ні Ювентус не спромоглись. Кияни – єдині, хто не пропустили вдома від як мінімум півфіналіста Ліги чемпіонів 2018/19.

Їх не пройшли гранди Іспанії та Італії. Манчестер Сіті/Тоттенхем буде теж такий люб'язний?

Роналду з попкорном перед телевізором до півфіналу готовий, а ви?

П.С. Тільки не надумайте повторювати жест Сімеоне/Кріштіану, а то якось не на фарт – до вильоту.

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