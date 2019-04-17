Нестримний біль і унікальний крах Роналду в ЛЧ – кадри і меми, які розлетілись планетою після матчу Ювентус – Аякс

Кріштіану Роналду вперше за 9 років втратив абонемент у півфінал Ліги чемпіонів. Легенда Реала не допоміг Ювентусу помститись за свій колишній клуб у битві з юними зірками Аякса.

Роналду не буде змагатись за фінал ЛЧ вперше з 2010-го року. Це РЕАЛьність, з якого Кріштіану доведеться жити. Відхід з Мадрида не минув даремно не лише для "королівського" клубу, а й для самого 34-річного бомбардира. Абсолютно найкращий снайпер в історії Ліги чемпіонів (126 голів, що на 16 більше, ніж у Мессі) виходить з гри. Перейменування ЛЧ з додаванням в назву Роналду відміняється до кращих часів. З іншого боку своє хрещення в Реалі він також починав з вильоту на ранній стадії плей-офф. Далі були 3 поспіль півфінали, а потім тотальне домінування в Європі. Чи встигне ще?

Ювентус – Аякс – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Людина-рекорд згортає свою діяльність після фіаско від негранда. Аякс виявився таким же підступним суперником, як Порту та ПСВ, які також сенсаційно проривались у півфінали 2004-2005 рр. Щоправда порівнювати тодішніх їхніх суперників з тими, яких пройшов амстердамський андердог, просто смішно – сітка була значно легшою.

Повертаючись до Роналду: що з його рекордів тепер? Так, португалець забив уже 65 голів на стадії плей-офф ЛЧ, 25 у чвертьфіналах (той же Мессі вдвічі менше), але далі без КР7. Цікавий факт: Роналду вперше зупинився на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. З іншого боку він пам'ятає, як це вилітати від вискочок, які не дають комерціалізованому modern football знищити все навколо остаточно.

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Ще виступаючи за Манчестер Юнайтед, він тричі поспіль зупинявся то на стадії 1/8 фіналу, то взагалі на останньому місці у групі, в якій "дияволята" Фергюсона поступились Вільяреалу, Бенфіці та навіть Ліллю. Потім був перший півфінал 2007/08, а далі й дебютна перемога у 2008-му та поразка у фіналі від Барселони Мессі. Роналду 11 років з 11 можливих (коли вже був на стадії топ-8) виходив як мінімум у півфінал ЛЧ і тільки з Ювентусом вперше зупинився за крок до четвірки найкращих.

Усю планету облетіли кадри страждань Кріштіану (дивіться у нашій фотогалереї вище), але не бракувало й жартівливих мемів. Такий він зворотній бік популярності. Не лише твої перемоги, а й невдачі обсмоктують до кісток. Зокрема, кепкують над тим, що Мессі йде у відчутний відрив у гонитві за Золотим м'ячем та Кубком чемпіонів, тоді як його вічний суперник обрав не той шлях.

pic.twitter.com/wkm0iJTm0R — Cervantes (@dcervantes84) 16 квітня 2019 р. Бос Реала Флорентіно Перес, немов кіт Том з легендарного мультика натравив своїх колишніх зірок Роналду та Хедіру на Аякс, але замість помсти вийшло оце...

Коли Мессі відкриває листа, а там звістка про виліт Роналду з ЛЧ, а це означає, що 6-й Золотий м'яч майже його.

"Юве підписав мене для цього", – казав Роналду після перемоги над Атлетіко. А ось як вийшло насправді. Кріштіану, як і м'яч на картинці з тенісного корту, в ауті (вилітає).

Неслухняні малюки з Аякса влаштували безлад у кімнаті трофеїв КР7. А написано ж було чорним по білому: "Дітям вхід заборонено".

"Бейбі-Аякс дав урок". Не зовсім сенсація, герої Тен Хага кращі за легенд 90-х, шалені прибутки та фіаско Ювентуса