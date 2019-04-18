"Його потрібно зачиняти у клітці", – Моурінью розповів, як можна нейтралізувати Мессі

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував гру нападника Барселони Ліонеля Мессі в повторному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів з манкуніанцями.

"Я багато говорив, якщо у Мессі є м'яч, то самотужки його неможливо стримати. Проти нього не можна грати персонально.

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На полі його потрібно зачиняти у клітці, в якій він буде безпорадним. Гравці суперника повинні перебувати близько до нього і заважати йому грати. А Мессі якраз отримав вільну зону перед другим голом, який сильно засмутив Давіда Де Хеа", – цитує Моурінью RT.

Нагадаємо, аргентинський форвард оформив на Камп Ноу дубль, а "синьо-гранатові" перемогли з рахунком 3:0 і вийшли в півфінал турніру.

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