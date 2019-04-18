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"Його потрібно зачиняти у клітці", – Моурінью розповів, як можна нейтралізувати Мессі

13:42 760 Читать на русском
"Його потрібно зачиняти у клітці", – Моурінью розповів, як можна нейтралізувати Мессі
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував гру нападника Барселони Ліонеля Мессі в повторному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів з манкуніанцями.

16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью
 
16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью

"Я багато говорив, якщо у Мессі є м'яч, то самотужки його неможливо стримати. Проти нього не можна грати персонально.

Мессі – рекордсмен Ліги чемпіонів за кількістю голів у ворота англійських команд

На полі його потрібно зачиняти у клітці, в якій він буде безпорадним. Гравці суперника повинні перебувати близько до нього і заважати йому грати. А Мессі якраз отримав вільну зону перед другим голом, який сильно засмутив Давіда Де Хеа", – цитує Моурінью RT.

Нагадаємо, аргентинський форвард оформив на Камп Ноу дубль, а "синьо-гранатові" перемогли з рахунком 3:0 і вийшли в півфінал турніру.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Жозе Моурінью Жозе Моурінью Барселона - Манчестер Юнайтед
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