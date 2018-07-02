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Мертенс: Бельгійська компанія поверне людям гроші за телевізори, якщо ми заб'ємо 15 голів на Мундіалі

1 липня 22:45 277 Читать на русском
Мертенс: Бельгійська компанія поверне людям гроші за телевізори, якщо ми заб'ємо 15 голів на Мундіалі
Дріс Мертенс / Фото: ФІФА

Форвард збірної Бельгії Дріс Мертенс поділився враженнями від виступів команди на чемпіонаті світу-2018.

"Я дуже хочу, щоб збірна забивала якомога більше. Мабуть, ви чули: одна компанія в Бельгії пообіцяла повернути людям гроші за куплені телевізори, якщо ми заб'ємо 15 м'ячів.

Бельгія – Японія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Мої друзі якраз купили телевізор. Я дуже хочу зробити їх щасливими", – цитує Мертенса офіційний сайт ФІФА.

На стадії групового етапу Бельгія забила 9 голів та з першого місця в групі вийшла в 1/8 фіналу Мундіалю, де зіграє проти збірної Японії.

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Бельгія – Японія відбудеться завтра, 2 липня, початок поєдинку – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
до матчу
20
год
:
43
хв
Японія
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Теги
ЧС 2018 Бельгія - Японія Дріс Мертенс Дріс Мертенс Бельгія Бельгія
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