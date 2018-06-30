Бельгія – Японія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Бельгія та Японія зустрінуться у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 у Ростові. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Бельгія – Японія відбудеться 2 липня на стадіоні у Ростові. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2018:

Фахівці авторитетної контори Willіam Hill фаворитом поєдинку вважають Бельгію. Коефіцієнт на перемогу підопічних Роберто Мартінеса в основний час становить 1.40, а потенційний тріумф Японії оцінюється балом 7.50. На нічию ставлять 4.50.

На вихід бельгійців до 1/4 фіналу загалом коефіцієнт становить 1.17. Тріумф японців оцінюється у 4.50.

Букмекери з Bwin також вірять у перемогу Бельгії. На звитягу "червоних дияволів" в основний час коефіцієнт 1.40, нічия оцінюється у 4.60, перемога Японії – 8.75.

Вихід Бельгії до наступної стадії оцінюється у 1.15. На "самураїв" коефіцієнт 5.00.

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Нагадаємо, Бельгія впевнено вийшла у 1/8 фіналу, набравши 9 очок та посівши 1 місце у групі G. Японія ж змогла фінішувати другою у групі Н завдяки меншій кількості жовтих карток, ніж у Сенегала.