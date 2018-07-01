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Мертенс: Бельгийская компания вернет людям деньги за телевизоры, если мы забьем 15 голов на Мундиале

22:47 36 Читати українською
Мертенс: Бельгийская компания вернет людям деньги за телевизоры, если мы забьем 15 голов на Мундиале
Дрис Мертенс / Фото: ФИФА

Форвард сборной Бельгии Дрис Мертенс поделился впечатлениями от выступлений команды на чемпионате мира-2018.

"Я хочу, чтобы сборная забивала как можно больше. Наверное, вы слышали: одна компания в Бельгии пообещала вернуть людям деньги за купленные телевизоры, если мы забьем 15 мячей.

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Мои друзья как раз купили телевизор. Я хочу сделать их счастливыми", – цитирует Мертенса официальный сайт ФИФА.

На стадии группового этапа Бельгия забила 9 голов и с первого места в группе вышла в 1/8 финала Мундиаля, где сыграет против сборной Японии.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бельгия – Япония состоится завтра, 2 июля, начало поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
до матча
21
час
:
15
мин
Япония
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Теги
ЧМ 2018 Бельгия - Япония Дрис Мертенс Дрис Мертенс Бельгия Бельгия
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