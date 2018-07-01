Мертенс: Бельгийская компания вернет людям деньги за телевизоры, если мы забьем 15 голов на Мундиале

Форвард сборной Бельгии Дрис Мертенс поделился впечатлениями от выступлений команды на чемпионате мира-2018.

"Я хочу, чтобы сборная забивала как можно больше. Наверное, вы слышали: одна компания в Бельгии пообещала вернуть людям деньги за купленные телевизоры, если мы забьем 15 мячей.

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Мои друзья как раз купили телевизор. Я хочу сделать их счастливыми", – цитирует Мертенса официальный сайт ФИФА.

На стадии группового этапа Бельгия забила 9 голов и с первого места в группе вышла в 1/8 финала Мундиаля, где сыграет против сборной Японии.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бельгия – Япония состоится завтра, 2 июля, начало поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.