Мер Реймса закликав встановити пам'ятник Фонтену
Арно Робіне вважає, що статуя найкраще пасувала б пам'ятникові Раймону Копа.
Мер Реймса Арно Робіне закликав встановити статую найкращого бомбардира чемпіонату світу 1958 року Жюста Фонтена поруч із пам'ятником Раймона Копа перед будівлею міського стадіону. Про це Робіне написав у своєму Твіттері.
Помер легендарний володар бомбардирського рекорду чемпіонатів світу
Копа, який помер у 2017 році, грав за Реймс 13 років, хоч і провів свої золоті роки у складі Реала. Проте, він доходив з Реймсом до фіналу Кубка чемпіонів. У 2018 році статуя володаря "Золотого м'яча" 1958 року була встановлена перед клубним стадіоном Огюст Делон. Зведення пам'ятника фінансувалося міською владою спільно з Реалом.
Фонтен грав за Реймс з 1956 по 1962 рік, і виграв зі скромною командою три чемпіонські титули. У складі шампанського клубу Жюст тричі вигравав бомбардирські перегони. Він забив 122 голи в 133 матчах за Реймс, зокрема – переможний гол у фіналі Кубка Франції 1958 року. Того ж року він забив 13 м'ячів на ЧС-1958 у Швеції. Цей рекорд досі не побитий.
Фонтен помер вчора, 1 березня 2023 року у віці 89 років.