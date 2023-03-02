Мер Реймса Арно Робіне закликав встановити статую найкращого бомбардира чемпіонату світу 1958 року Жюста Фонтена поруч із пам'ятником Раймона Копа перед будівлею міського стадіону. Про це Робіне написав у своєму Твіттері.

Помер легендарний володар бомбардирського рекорду чемпіонатів світу

Копа, який помер у 2017 році, грав за Реймс 13 років, хоч і провів свої золоті роки у складі Реала. Проте, він доходив з Реймсом до фіналу Кубка чемпіонів. У 2018 році статуя володаря "Золотого м'яча" 1958 року була встановлена перед клубним стадіоном Огюст Делон. Зведення пам'ятника фінансувалося міською владою спільно з Реалом.

Фонтен грав за Реймс з 1956 по 1962 рік, і виграв зі скромною командою три чемпіонські титули. У складі шампанського клубу Жюст тричі вигравав бомбардирські перегони. Він забив 122 голи в 133 матчах за Реймс, зокрема – переможний гол у фіналі Кубка Франції 1958 року. Того ж року він забив 13 м'ячів на ЧС-1958 у Швеції. Цей рекорд досі не побитий.

Фонтен помер вчора, 1 березня 2023 року у віці 89 років.