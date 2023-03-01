Екс-нападник збірної Франції Жюст Фонтен помер у віці 89 років. Про це повідомив L'Équipe. Жюст Фонтен виступав у складі Реймса та Ніцци.

Помер легендарний коментатор – 50 років роботи, 10 чемпіонатів світу, 10 чемпіонатів Європи та 29 фіналів Кубка Англії

За збірну Франції він провів 21 матч, в яких забив 30 голів. Йому належить рекорд за кількістю забитих м'ячів на одному чемпіонаті світу – 13 у 1958 році. На цьому турнірі "Ле Блю" завоювали бронзові медалі. Як гравець Фонтен 4 рази вигравав чемпіонат Франції, двічі перемагав у Кубку країни, ставав фіналістом Кубка європейських чемпіонів.

Після закінчення ігрової кар'єри Фонтен тренував ПСЖ, Тулузу та збірну Марокко. 2013 року він став офіцером ордена Почесного легіону.

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