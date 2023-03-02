Арно Робине считает, что статуя лучше всего смотрелась бы рядом с памятником Раймону Копа.

Мэр Реймса Арно Робине призвал установить статую лучшего бомбардира чемпионата мира 1958 года Жюста Фонтена рядом с памятником Раймона Копа перед зданием городского стадиона. Об этом Робине написал в своём Твиттере.

Умер легендарный обладатель бомбардирского рекорда чемпионатов мира

Скончавшийся в 2017 году Копа играл за Реймс 13 лет, хоть и провёл свои золотые годы в составе Реала. Тем не менее, он доходил с Реймсом до финала Кубка чемпионов. В 2018 году статуя обладателя "Золотого мяча" 1958 года была установлена перед клубным стадионом Огюст Делон. Возведение памятника финансировалось городскими властями совместно с Реалом.

Фонтен играл за Реймс с 1956 по 1962 год, и выиграл со скромной командой три чемпионских титула. В составе шампанского клуба Жюст трижды выигрывал бомбардирскую гонку. Он забил 122 гола в 133 матчах за Реймс, в том числе – победный гол в финале Кубка Франции 1958 года. В том же году он забил 13 мячей на ЧМ-1958 в Швеции. Этот рекорд не побит до сих пор.

Фонтен скончался вчера, 1 марта 2023 года в возрасте 89 лет.