"Не буде проблем в Україні через трансфер у Тамбов? Та ні, які проблеми. Чому? Мені здається, що це вже минулося. Шуміли, коли все це починалося, хтось щось писав. Не думаю, що зараз буде критика в Одесі так точно 100%.

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Не встиг пограти за Тамбов... Це тому, що команда стала банкрутом. Не шкодую, ніколи цього не роблю. Тим більше, я хотів, мої рідні хотіли. Зрадів, коли з'явився такий варіант. Не очікував, що так складеться ситуація, що клуб стане банкрутом. Чому мені шкодувати? Чемпіонат хороший, поля, вболівальники. В Україну зараз це все також повертається. За рік, максимум два, буде чемпіонат, який був у 2009-2011 роках, коли були Кривбас, Металіст, Дніпро. Футбол в Україні стає на свої місця.

На даний момент не поїхав би в Росію, бо за тиждень до закінчення чемпіонату президент Актобе викликав мене і ми домовилися, що наступного сезону я залишуся тут. Якби такої домовленості не було, якби мені в Актобе сказали: "Ти нам не потрібен, шукай команду" і попрощалися нормально, то я б, звичайно, поїхав, якби була така пропозиція. Ми потиснули руки, але в іншому випадку я, звичайно, поїхав би.

У мене тоді якраз закінчувався контракт з Олімпіком, я дуже хотів потрапити туди, адже там новий стадіон, уболівальники, хороші команди. Я сидів і грав у Counter-Strike, а тут мені дзвонить російський номер. То був головний тренер Тамбова. Він представився і сказав, що вони хотіли б бачити мене у команді. Так це все й сталося", – розповів Балашов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Віталій перебрався до Тамбова у жовтні 2020 року, але вже у березні 2021 року перейшов у Шахтар Караганди. Зараз Балашов виступає за казахський Актобе.

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