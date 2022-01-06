"Не будет ли проблем в Украине из-за трансфера в Тамбов? Да нет, какие проблемы. Почему? Мне кажется, что это уже прошло. Шумели, когда все это начиналось, кто-то писал. Не думаю, что сейчас будет критика в Одессе точно 100%.

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Не успел поиграть за Тамбов... Это потому, что команда стала банкротом. Не жалею, никогда этого не делаю. Тем более я хотел, мои родные хотели. Обрадовался, когда появился такой вариант. Не ожидал, что сложится ситуация, что клуб станет банкротом. Почему мне жалеть? Чемпионат хороший, поля, болельщики. В Украину сейчас это все тоже возвращается. Через год, максимум два, будет чемпионат, который был в 2009-2011 годах, когда были Кривбасс, Металлист, Днепр. Футбол в Украине становится на свои места.

На данный момент не поехал бы в Россию, потому что за неделю до окончания чемпионата президент Актобе вызвал меня и мы договорились, что в следующем сезоне я останусь здесь. Если бы такой договоренности не было, если бы мне в Актобе сказали: "Ты нам не нужен, ищи команду" и попрощались нормально, то я бы, конечно, поехал, будь такое предложение. Мы пожали руки, но в противном случае я, конечно, уехал бы.

У меня тогда как раз истекал контракт с Олимпиком, я очень хотел попасть туда, ведь там новый стадион, болельщики, хорошие команды. Я сидел и играл в Counter-Strike, а тут мне звонит русский номер. Это был главный тренер Тамбова. Он представился и сказал, что они бы хотели видеть меня в команде. Так это все и случилось", – рассказал Балашов в комментарии Tribuna.

Напомним, Виталий перебрался в Тамбов в октябре 2020 года, но уже в марте 2021 года перешел в Шахтер Караганды. Сейчас Балашов выступает за Актобе.

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