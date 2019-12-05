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"Мені сумно через Кавані", – Тухель висловив співчуття уругвайцю, який став жертвою розкішної гри Ікарді

11:23 434 Читать на русском
"Мені сумно через Кавані", – Тухель висловив співчуття уругвайцю, який став жертвою розкішної гри Ікарді
Тухель і Кавані / Getty Images

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував непросту ситуацію форварда Едінсона Кавані, який втратив місце в основі після літнього приходу Мауро Ікарді.

"Я розмовляв з Кавані. Ми обоє знаємо, що йому дуже важко. Для мене це не тільки важке рішення, але і сумне. Ми проводили багато ігор з одним центрфорвардом. Кавані отримав травму на початку сезону, це не його вина. Ікарді дуже добре грав у цей період, він багато забив.

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Якщо ми граємо за схемою 4-3-3, у нас є три надзвичайні гравці на позицію нападника – Мбаппе, Ікарді і Кавані. Мені сумно, бо у мене немає рішення, щоб випускати його у старті прямо зараз. Він цього не заслуговує. Він дуже професіональний, зберігає гарний настрій в роздягальні, він дає хорошу енергію команді. Але зараз у мене не вистачає ігрового часу для нього", – цитує Тухеля Goal.

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До слова, контракт Кавані з парижанами закінчується після поточного сезону, натомість влітку 2020 року вони можуть викупити Ікарді у Інтера.

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Теги
Едінсон Кавані Едінсон Кавані Мауро Ікарді Мауро Ікарді ПСЖ ПСЖ Франція Томас Тухель Томас Тухель
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