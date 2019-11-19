toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ІСПАНІЯ

Кавані отримав пропозицію від Лос-Анджелес Гелаксі, – журналіст

21:36 430 Читать на русском
Кавані отримав пропозицію від Лос-Анджелес Гелаксі, – журналіст
Едінсон Кавані / AFP

Форвард французького Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані може перебратися за океан. У послугах ветерана зацікавлений Лос-Анджелес Гелаксі.

Уругваєць розпочав перемовини з каліфорнійцями, стверджує журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

Мессі і Кавані влаштували перепалку прямо на полі – черговий конфлікт за участі зірки Барселони

За його інформацією, Гелаксі запропонував Кавані зарплату в розмірі 7 млн євро за сезон. У Лос-Анджелесі досвідчений форвард повинен стати заміною Златану Ібрагімовічу, який вже попрощався з МЛС. Також на 32-річного нападника, контракт якого з ПСЖ завершує дію наступного літа, претендують Інтер Маямі та мадридський Атлетіко.

У сезоні 2019/20 Едінсон Кавані провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. У цьогорічній кампанії ветеран поки програє конкуренцію Мауро Ікарді.

Бекхем будує дрім-тім: Мессі, Роналду та Грізманн в одній команді?

blog_ava
Шедевр Суареса і рятівний гол Мессі у відеоогляді матчу Аргентина – Уругвай – 2:2
07:30
6952
Теги
Трансфери ПСЖ Едінсон Кавані Едінсон Кавані ПСЖ ПСЖ Франція МЛС Трансфери Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
45
хв
Еквадор
03:00
Колумбія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук