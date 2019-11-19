Кавані отримав пропозицію від Лос-Анджелес Гелаксі, – журналіст

Форвард французького Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані може перебратися за океан. У послугах ветерана зацікавлений Лос-Анджелес Гелаксі.

Уругваєць розпочав перемовини з каліфорнійцями, стверджує журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

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За його інформацією, Гелаксі запропонував Кавані зарплату в розмірі 7 млн євро за сезон. У Лос-Анджелесі досвідчений форвард повинен стати заміною Златану Ібрагімовічу, який вже попрощався з МЛС. Також на 32-річного нападника, контракт якого з ПСЖ завершує дію наступного літа, претендують Інтер Маямі та мадридський Атлетіко.

У сезоні 2019/20 Едінсон Кавані провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. У цьогорічній кампанії ветеран поки програє конкуренцію Мауро Ікарді.

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